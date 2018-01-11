Биржа: доллар и евро продолжают рост

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11 января на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль продолжил падение к доллару США и евро, укрепился к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0034 рубля (0,14%) и составил 2,4093 рубля.

Курс доллара США вырос на 0,0042 рубля (0,21%) и составил 2,0188 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0012 рубля (0,03%) и составил 3,5411 белорусского рубля за 100 российских, сообщает БелаПАН.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Фьючерсы на нефть сорта Brent торгуются выше отметки 69 долларов за баррель.


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Тэги: Белорусская валютно-фондовая биржа курсы валют

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