Группу IOWA обвинили в плагиате

Белорусский певец Ulyanoow и «Студия Союз» обвинили группу IOWA и российский Первый канал в плагиате. По их мнению, идея для новогоднего выступления IOWA с песней «Плохо танцевать» была взята из клипа Ulyanoow «Вселенная».

Основанием для обвинения послужило то, что в обоих роликах песни исполняются под аккомпанемент танцев в электричке. Причем главный танцор — рыжеволосая девушка — в обоих роликах одна и та же.

Клип Ulyanoow вышел в феврале 2016 и на этот момент набрал всего 50 тысяч просмотров. Ролик IOWA — в новогоднюю ночь-2018.

«В бизнесе крупные компании часто обращаются за свежими идеями к молодым стартапам — конечно, выкупая права на полное или частичное использование разработок. Исключением, как уже давно известно, является российский шоу-бизнес, в котором безвозмездное «заимствование» музыки и сценариев давно стало привычным делом. На этот раз, судя по всему, на плагиате попалась группа IOWA и сценаристы Первого канала, чей продукт является копией клипа «Вселенная» певца Сергея Ульянова, выступающего под псевдонимом Ulyanoow», — говорится в заявлении, которое распространяется от «Студии Союз», выпускающего лейбла певца.

«Девушку-танцора зовут Соня Цветкова и она впервые снялась в клипе IOWA «Бьёт бит» в 2015 году. Это видео посмотрели более 80 миллионов раз, — говорится в ответном заявлении продюсера группы IOWA Олега Баранова. — Кроме того, я уверен, что ни господин Ульянов, ни режиссёр, сделавший ему клип, не придумали этот жанр — снимать музыкальное видео в вагонах метро и электричек. Простой поиск даст вам сотни, если не тысячи, ссылок на похожие клипы, которые сделаны до рождения артиста, чье имя так часто здесь упоминается. Так о чем эта душераздирающая «новость»? Ну, наверное, о том, что у его лейбла нет идей, как продвигать молодого певца, кроме как привязывая его имя к Первому каналу и группе IOWA. Пожелаем им удачи».

В настоящее время группа IOWA находится в отпуске на Канарских островах, где заканчивает работу над новой песней. Там же будет снят клип на нее.

«Мы очень стараемся, чтобы потом не пришлось писать о десятках тысяч просмотров. Нас устроят только десятки миллионов», — отметил Олег Баранов.