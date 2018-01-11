Фотофакт. В Гомеле появился первый в области почтомат

Первый в области автоматизированый почтовый комплекс для самостоятельного получения посылок появился в Гомеле, рассказала начальник отдела маркетинга Гомельского филиала РУП «Белпочта» Светлана Школяр.

Автоматизированный почтовый комплекс, или почтомат, установлен у отделения связи по ул. Курчатова. Пока устройство работает в тестовом режиме. Оно предназначено для выдачи международных пакетов и посылок. Почтомат внешне напоминает инфокиоск, окруженный множеством ячеек разных размеров.

«Для начала пользователю необходимо зарегистрироваться на сайте РУП «Белпочта» и перенаправить посылку на почтомат. После чего адресату придет электронное уведомление со специальным кодом для получения отправления. Оплата производится прямо в почтомате и только посредством банковской платежной карточки. Если посылку не забрать в течение трех дней, ее отправят в отделение почтовой связи по месту обслуживания адресата», — пояснила принцип действия Светлана Школяр.

Доступ к устройству будет обеспечен круглосуточно. Еще одним удобством пользования почтоматом является то, что для получения посылки не нужен паспорт, поэтому забрать ее может как сам адресат, так и его доверенное лицо.

«Подобные системы широко используются в Европе и России. Уверена, ноу-хау придется по душе и нашей прогрессивной молодежи, что позволит значительно разгрузить почтовые отделения», — отметила начальник отдела маркетинга.

В будущем в Гомельской области планируется создать сеть почтоматов, пишет БЕЛТА.



Фото «Гомельской правды»