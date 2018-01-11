Прокурор запросил для Андрея Белявского год ограничения свободы без направления в исправительное учреждение

Прокурор Алексей Кисляк запросил для экс-фигуранта «дела патриотов» Андрея Белявского, обвиняемого в хранении патрона к автомату Калашникова, наказание в виде одного года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и без конфискации имущества (так называемая «домашняя химия»).

По мнению гособвинителя, смягчающими обстоятельствами являются признание обвиняемым вины в полном объеме, чистосердечное раскаяние, а также полученные судом положительные характеристики на него. В связи с этим возможно применение самой мягкой санкции уголовной статьи, подчеркнул обвинитель.

Адвокат Вадим Мушинский в свою очередь считает возможным использовать в отношении своего подзащитного более мягкое наказание, чем то, что предусмотрено исходной статьей. По словам адвоката, у Белявского «достаточно смягчающих обстоятельств». «В целом он производит достаточно благоприятное впечатление. Собственно, каких-то целей в отношении данного патрона у него абсолютно не было, он не собирался проверять данный патрон на боеспособность или использовать по прямому назначению», — сказал защитник.

Мушинский также отметил, что действия его подзащитного «не носят ярко выраженного криминального характера, а совершенное им деяние имеет крайне малую степень общественной опасности, если имеет вообще». Адвокат считает необходимым наказать обвиняемого штрафом.

Последнее слово Белявского было кратким: «Я свои необдуманные действия осознал, в чем раскаиваюсь».

Приговор будет оглашен 12 января в 9:30.

Ранее в суде Белявский пояснил, что в 2013 году купил в городе Речице Гомельской области автомобиль, в котором через некоторое время обнаружил этот патрон. Он забрал патрон домой, положил его в ящик стола и ни разу не доставал. «Оттуда я его не доставал, он все время там валялся. Хранил его как сувенир», — сказал обвиняемый. По словам Белявского, он выбросил бы патрон при первой возможности, если бы вспомнил о нем. Подсудимый также добавил, что не был точно уверен в том, пригоден ли боеприпас для использования.

Патрон был обнаружен оперативниками во время обыска в доме Белявского весной 2017 года, когда он проходил фигурантом по так называемому «делу патриотов», пишет БелаПАН.