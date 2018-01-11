В Бресте 66-летний мужчина упал с моста в Мухавец и погиб

11 января в Бресте с моста на бульваре Шевченко в Мухавец упал 66-летний житель города, сообщили TUT.by в областном совете ОСВОД.

Очевидец рассказала, что пенсионер шел по мосту, а затем перегнулся через ограждение и упал в воду. В 10:41 поступил звонок на спасательную станцию о том, что по течению реки несет тело. В 14:45 водолазы извлекли мужчину из воды, доставили на ближайший остров, где начали проводить реанимацию. Три минуты спустя прибывшие сотрудники МЧС доставили пострадавшего на спасательную станцию и передали бригаде скорой.

50 минут медики боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось. Пенсионер скончался в реанимобиле. Предположительно мужчина получил серьезные травмы при падении.

Проверку по факту гибели проводит Следственный комитет.