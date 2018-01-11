10-летний мальчик, пропавший в Минске, был найден в микрорайоне Чижовка

10-летний Даниил Соколовский, который пропал в Минске днем 10 января, был найден в четверг днем в столичном микрорайоне Чижовка.

Люди, которые видели фото ребенка на ориентировке, сообщили о нем поисково-спасательному отряду «Ангел». Мальчика нашли возле аптеки на ул. Голодеда, пишет TUT.by.

Напомним, к поиску ребенка вчера подключились поисково-спасательный отряд «Ангел», милиция, родственники и соседи. Сразу родители Даниила обошли торговые центры и магазины, в которых они часто бывают с детьми: «Галилео», «Е-Сити» на улице Денисовской, магазины «Гиппо» и «Евроопт» в Лошице. В прошлом году с Даниилом уже случилась история, когда малыш пропал на несколько часов. Он получил два балла, испугался, что мама будет его ругать, и ушел гулять в «Е-Сити», там школьника и нашли.

В этот раз накануне исчезновения в школе вышел конфликт.

«Что-то они там не поделили, и сына обвинили в том, что взял чужих бонстиков. Никто его за руку не поймал, но тем не менее, — рассказала мама ребенка. — А мой муж, который в этой же школе работает учителем, взял сына за руку и сказал: «Иди, позвони бабушке и расскажи, что ты сегодня сделал».

У них с бабушкой тесная связь. Видимо, Даник обиделся… Одноклассники говорили, что после этого разговора сын плакал на уроке, хотя это на него не похоже.