Госдеп США: Беларусь безопасная для американцев страна

Внешнеполитическое ведомство США опубликовала рейтинг стран по безопасности для американских туристов.

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Беларусь попала в первую категорию, которая означает, что необходимо соблюдать «нормальные меры предосторожности»: «В путешествии всегда есть риск. Условия жизни в других странах могут отличаться от американских и могут измениться в любое время».

Во вторую группу отнесены страны, где необходимо быть предельно внимательным.

Прежде чем отправится в страны третьей категории американцам необходимо «подумать дважды». Туристам предлагается отказаться от поездки в страны этого уровня из соображений безопасности.

А вот в страны четвертой группы Госдеп не рекомендует ехать, так как в случае опасности у Вашингтона будет мало возможностей для оказания помощи попавшему в беду туристу.

Как сказано в обзоре, критериями при составлении рейтинга стали: уровень преступности, терроризм, гражданские протесты, риски, связанные с угрозой здоровью, природные катаклизмы, выборы или международные соревнования, пишет sputnik.by.