Госдеп США: Беларусь безопасная для американцев страна
Внешнеполитическое ведомство США опубликовала рейтинг стран по безопасности для американских туристов.
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Беларусь попала в первую категорию, которая означает, что необходимо соблюдать «нормальные меры предосторожности»: «В путешествии всегда есть риск. Условия жизни в других странах могут отличаться от американских и могут измениться в любое время».
Во вторую группу отнесены страны, где необходимо быть предельно внимательным.
Прежде чем отправится в страны третьей категории американцам необходимо «подумать дважды». Туристам предлагается отказаться от поездки в страны этого уровня из соображений безопасности.
А вот в страны четвертой группы Госдеп не рекомендует ехать, так как в случае опасности у Вашингтона будет мало возможностей для оказания помощи попавшему в беду туристу.
Как сказано в обзоре, критериями при составлении рейтинга стали: уровень преступности, терроризм, гражданские протесты, риски, связанные с угрозой здоровью, природные катаклизмы, выборы или международные соревнования, пишет sputnik.by.
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