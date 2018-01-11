В Украине белорусам выписали крупный штраф за георгиевскую ленточку на авто

Приехавших в Карпаты белорусских туристов осудили к максимальному штрафу за георгиевскую летночку на их автомобиле.

Туристы прикрепили ее на лобовое стекло автомобиля «Мерседес-Вито» и на просьбу депутата Ивано-Франковской областной рады Андрея Марийчина, который живет в Яблунице возле курорта «Буковель», снять запрещенный в Украине символ российской агрессии, ответили отказом.

В машине были три мужчины и две женщины. Депутат снял регистрационные номера, чтобы белорусы не смогли сбежать, вызвал полицию и друзей — ветеранов АТО.

«До приезда полиции приехали наши ребята-атошники, человек двадцать, так что белорусы запомнят надолго, какую символику здесь можно использовать», — приводит kurs.if.ua слова Марийчина.

Он отметил, что последующий суд для белорусов «уже был как помилование».

По постановлению полиции судья Яремчанского горсуда Андрей Иванов принял оштрафовал белорусов на 2550 гривен (максимальный штраф).