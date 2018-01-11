Могилевский облсуд оставил в силе наказание бобруйским чиновникам- коррупционерам

Могилевский облсуд 11 января оставил в силе наказание, вынесенное за коррупционные преступления бывшим чиновникам Бобруйского райисполкома Жанне Рахубе, Наталье Гульченко и Леониду Хмарскому.

Согласно материалам дела, преступную деятельность чиновники осуществляли с осени 2013 по апрель 2016 года. Наибольшее число преступных эпизодов у работавшей главным специалистом отдела архитектуры и строительства Жанны Рахубы, пишет БелаПАН.

По данным следствия, женщина не только сама брала взятки, но и подстрекала к даче взяток другим лицам. Так, осуществляя административную процедуру по предоставлению гражданке льготного кредита, взяла у нее за свою работу 300 долларов. Также Рахуба подстрекала гражданина к даче взятки должностным лицам войсковой части за устройство на работу. При этом сама взяла у него 280 долларов.

В свою очередь специалисты землеустроительной службы райисполкома Наталья Гульченко и Леонид Хмарский за взятку в 400 долларов помогали жителю Бобруйска узаконить самовольно возведенный дом.

5 октября 2017 года суд Бобруйского района и Бобруйска признал бывших чиновников виновными в коррупции. Рахуба была приговорена к пяти годам заключения с конфискацией имущества и запретом на пять лет занимать определенные должности. Гульченко и Хмарский получили по четыре года заключения (в колонии общего режима и в колонии усиленного режима соответственно), с конфискацией имущества, лишением права занимать определенные должности, и штрафы по 300 базовых величин (6.900 рублей).

Осужденные и их адвокаты обжаловали приговор. Адвокаты утверждали, что их подзащитные не являются субъектами должностных преступлений, поскольку лишь выполняли технические обязанности, не принимали решений и не контролировали процесс их выполнения.

В свою очередь прокурор Бобруйска направил протест относительно положений приговора. Так, бобруйский суд признал отягощающими обстоятельствами действия Гульченко и Хмарского, совершенные из корыстных побуждений, хотя ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) и подразумевает корыстные побуждения при совершении преступления. Поэтому прокурор просил исключить из приговора отдельное признание корыстных побуждений отягощающими обстоятельствами.

В результате сегодняшнего рассмотрения дела областной суд несколько изменил приговор — согласился с мнением прокурора, а также исключил из обвинения один эпизод преступной деятельности. Однако вынесенное судом первой инстанции наказание обвиняемым осталось прежним.