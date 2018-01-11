в Ушачском районе: разбился мотодельтаплан — пилот погиб

Трагедия произошла в четверг, 11 января, днем в районе деревни Лутово (Ушачский сельсовет).

Как сообщили в Витебском областном управлении МЧС, в 16:53 дежурному центра оперативного управления Ушачского РОЧС поступила информация о падении летательного аппарата.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили в поле упавший мотодельтаплан и погибшего пилота-мужчины, личность которого в настоящее время устанавливается.

Как ранее сообщалось, 29 декабря 2016 года под Каунасом мотодельтаплан упал на крышу хозпостройки. К счастью, тогда пилот отделался лишь травмами.