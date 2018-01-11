В Ушачском районе разбился мотодельтаплан — пилот погиб

/ Происшествия
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Трагедия произошла в четверг, 11 января, днем в районе деревни Лутово (Ушачский сельсовет).

Как сообщили в Витебском областном управлении МЧС, в 16:53 дежурному центра оперативного управления Ушачского РОЧС поступила информация о падении летательного аппарата.

в Ушачском районе: разбился мотодельтаплан — пилот погиб

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили в поле упавший мотодельтаплан и погибшего пилота-мужчины, личность которого в настоящее время устанавливается.

Как ранее сообщалось, 29 декабря 2016 года под Каунасом мотодельтаплан упал на крышу хозпостройки. К счастью, тогда пилот отделался лишь травмами.

 


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Тэги: дельтаплан Город: Ушачи

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  • Что за бред?" Мотодельтаплан — сверхлегкое безмоторное воздушное судно-крыло, с несущим силовым каркасом, системой подвески пилота и силовой установкой." Безмоторное, но с силовой установкой? Это как? И на фото мотор. Хотя бы не позорились а изучили тему, что есть что.