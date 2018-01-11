В Минске раскрыли ОПГ, специализировавшую на автостраховании

Возбуждены уголовные дела в отношении членов организованной преступной группы, занимавшихся мошенничеством в сфере автострахования.

Как сообщает МВД Беларуси, установлено, что подозреваемые за якобы совершенные ДТП получили от белорусских страховых компаний выплаты более чем в 118 тыс. рублей, пишет БелаПАН.

В состав криминальной структуры, по информации МВД, входили пять минчан в возрасте 27—44 лет. Двое из них были владельцами автомобилей «Киа-Кьюрис», застрахованных по системе Каско. Еще один такой же седан премиум-класса, но побывавший в ДТП, фигуранты приобрели в России.

«Бизнес» был поставлен на поток: самые дорогостоящие непригодные элементы из разбитого авто переставлялись в застрахованные, инсценировались автоаварии, после чего поступало страховое возмещение», — говорится в сообщении МВД.

По его информации, с июля 2016 года по октябрь 2017 года такая схема была реализована пять раз.

По материалам десятого управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД следствием в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 209 УК (мошенничество).

10 января сотрудниками милиции подозреваемые задержаны и водворены в ИВС ГУВД Мингорисполкома.