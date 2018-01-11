Определены финалисты национального отбора на «Евровидение-2018»
Жюри национального отбора на «Евровидение-2018» определило финалистов проекта.
В этом году на конкурс было прислано более 90 заявок. Открытое прослушивание состоялось 11 января. По его итогам в финал отобрано 11 претендентов.
ALEN HIT — I don’t сare
Adagio — «Ты і я»
Lexy — Ain’t you
Софья Лапина — Gravity
Napoli — Chasing rushes
Alekseev — Forever
Анастасия Малашкевич — World on fire
Гюнешь — I won’t cry
Кирилл Гуд — Deja Vu
«Радиоволна» — Subway lines
Shuma — «Хмаркі»
Жеребьевка финала состоится 12 января. Само же финальное шоу запланировано на 16 февраля. Победителя проекта, который представит Беларусь на «Евровидении-2018», определят в прямом эфире зрители и жюри, сообщает «Беларусь 1».
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