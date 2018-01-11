Определены финалисты национального отбора на «Евровидение-2018»

Жюри национального отбора на «Евровидение-2018» определило финалистов проекта.

В этом году на конкурс было прислано более 90 заявок. Открытое прослушивание состоялось 11 января. По его итогам в финал отобрано 11 претендентов.

ALEN HIT — I don’t сare

Adagio — «Ты і я»

Lexy — Ain’t you

Софья Лапина — Gravity

Napoli — Chasing rushes

Alekseev — Forever

Анастасия Малашкевич — World on fire

Гюнешь — I won’t cry

Кирилл Гуд — Deja Vu

«Радиоволна» — Subway lines

Shuma — «Хмаркі»

Жеребьевка финала состоится 12 января. Само же финальное шоу запланировано на 16 февраля. Победителя проекта, который представит Беларусь на «Евровидении-2018», определят в прямом эфире зрители и жюри, сообщает «Беларусь 1».