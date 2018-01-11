Цена на нефть марки Brent превысила 70 долларов

Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов.

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Так, в частности, цена на нефть марки Brent впервые с 4 декабря 2014 года превысила 70 долларов за баррель.

В частности, как пишет «ПРАЙМ», по состоянию на 19:28 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,03% — до 69,91 доллара за баррель.

Ранее в ходе вечерних торгов марка Brent достигала отметки в 70,03 доллара за баррель.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,56%, до 64,56 доллара за баррель.