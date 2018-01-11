В Украине хотят запретить политикам вести телепрограммы

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания предложил законодательно ограничить ведение программ на ТВ политическими деятелями. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Как утверждают в Нацсовете, это противоречит стандартам журналистики, а эфир становится местом для пропаганды и сведения политических счетов, пишет 112.ua.

«Очень важным изменением в информационном пространстве государства, по мнению Национального совета, должно стать законодательное ограничение на ведение программ и передач политическими деятелями. Это явление сегодня приобрело большой размах — оно нивелирует журналистику, отбрасывает СМИ Украины за рамки журналистских стандартов, которыми руководствуется медийная профессия, и делает эфир местом сведения политических счетов и пропагандистской борьбы», — говорится в сообщении.

По мнению регулятора, это также противоречит нормам о распространении средствами массовой информации предвыборной агитации и политической рекламы.