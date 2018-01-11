Журналист Жуковский подал в суд на начальника ветстанции, который обрызгал его неизвестной жидкостью

Суд Гомельского района (судья Ольга Федосова) 11 января начал рассмотрение гражданского дела — иска журналиста-фрилансера Константина Жуковского к ООО «Добрая хрюшка», ОВД Гомельского района и казне. Жуковский намерен взыскать с ответчиков моральный и материальный вред в 2,4 тыс. рублей.

8 августа 2017 года журналист подвергся нападению неизвестного, который обрызгал его из баллона какой-то жидкостью, пишет БелаПАН.

Инцидент произошел в непосредственной близости от свинокомплекса «Добрая хрюшка». Жуковский приехал снять сюжет о возможной вспышке чумы свиней. Его появлению с камерой возле свинокомплекса были не рады — неизвестный обрызгал его из баллона, а дежурившая там милиция не пресекла правонарушение.

В итоге фрилансер вызвал «скорую», так как почувствовал недомогание, и был госпитализирован в больницу скорой помощи. У него поднялась температура, давление, были признаки отравления. По этому поводу Жуковский обратился в прокуратуру и милицию.

«Но ответы были в духе «все в порядке, никакое это не правонарушение — обрызгать человека из баллона отравой». Также правоохранительные органы не дали ответ, кто этот человек, который бросился на меня с баллоном», — сообщил Жуковский.

Он решил установить личность гражданина в суде и взыскать ущерб — за его действия, с милиции — за бездействие.

Представитель ООО «Добрая хрюшка» в суде 11 января показал, что человек с баллоном не является сотрудником свинокомплекса. Также он не дал прямого ответа на вопрос, была ли в августе на предприятии вспышка свиной чумы. Представитель частного предприятия не смог пояснить, с какой целью в тот день возле свинокомплекса дежурили милиционеры.

Жуковский отметил, что бездействие милиции нанесло ему моральные страдания и подорвало веру в правовое государство. «Оказалось, закона тут нет, все живут по понятиям», — сказал истец.

Судья сообщила, что установлено лицо, которое обрызгало Жуковского из баллона, — это начальник ветеринарной станции Гомельского района Леонид Козлов. Он будет привлечен по суду в качестве третьего лица. Надлежащими ответчиками по иску суд также признал МВД и Министерство финансов.

Рассмотрение дела продолжится 31 января.