Польша отзывает посла Павлика из Беларуси
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По данным польских СМИ, посол этого государства в Беларуси Конрад Павлик будет отозван из Минска.
По неофициальной информации дипломат покинет нашу страну в январе этого года.
Как отмечается, такое решение принял новый министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.
Если это действительно произойдет, то Павлик проработает в Беларуси почти два года — он был назначен главой польской дипмиссии в феврале 2016 года, пишет znadniemna.pl.
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