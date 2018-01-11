Польша отзывает посла Павлика из Беларуси

По данным польских СМИ, посол этого государства в Беларуси Конрад Павлик будет отозван из Минска.

По неофициальной информации дипломат покинет нашу страну в январе этого года.

Как отмечается, такое решение принял новый министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Если это действительно произойдет, то Павлик проработает в Беларуси почти два года — он был назначен главой польской дипмиссии в феврале 2016 года, пишет znadniemna.pl.