В Витебске БМВ насмерть сбил женщину

Молодой водитель на БМВ сбил в четверг, 11 января, 56-летнюю женщину, которая переходила дорогу.

Как сообщил представитель Управления Госавтоинспекции Витебской области Александр Казючиц, авария произошла около семи часов вечера на улице Зеленогорской, пишет БЕЛТА.

По словам очевидцев смертельного ДТП, женщина переходила дорогу в неустановленном месте. В это время два автомобиля двигались по проезжей части — одно авто остановилось перед женщиной, а второе, за рулем которого находился 18-летний водитель, совершило наезд.

В результате ДТП женщина погибла.