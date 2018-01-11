В детсаду Светлогорска, из которого сбежали дети, устанавливают видеокамеры

Спонсоры оказали помощь светлогорскому детскому саду № 18, откуда в начале января сбежали дети, в установлении камер видеонаблюдения и видеорегистратора.

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По словам заведующей учреждения Татьяны Акулич, эта мера была предпринята с целью повышения безопасности пребывания детей, пишет ranak.by.

Как отмечается, за всем происходящим можно наблюдать в режиме реального времени, также вся информация с камер будет записываться и храниться в течение месяца.

Зампредседателя местного райисполкома Константин Петровский сразу после ЧП отметил, что местные власти изучают вопрос установления видеонаблюдения.

Вечером 3 января из детского сада ушли три мальчика в возрасте 3-4 лет. Родители, которые пришли в дошкольное учреждение забирать детей, не смогли их найти.

На поиски была поднята по тревоге милиция. Через сорок минут детей обнаружили сотруджники железной дороги в дизель-поезде, следующем до Жлобина, на подъезде к станции Мормаль.