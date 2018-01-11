Биткоин снизился за прошедшие четыре дня на 3,5 тысячи долларов

Курс криптовалюты биткоин потерял за прошедшие четыре дня 3,5 тысячи долларов. 7 января биткоин стоил более 17 тысяч, а 11 января — около 13,5 тысяч долларов.

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В середине декабря биткоин пережил всплеск цены до 20 тысяч долларов, а затем начал постепенно дешеветь. Всего за 2017 год стоимость биткоина выросла на 1 950 процентов, стартуя с «жалких» 974 долларов, пишет ferra.ru.

Настоящий бум криптовалют начался этой весной, а с начала года общий рынок вырос более, чем в 200 раз.