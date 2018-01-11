Путин рассказал, что готов отдать Украине из Крыма

Президент РФ Владимир Путин на сегодняшней встрече с руководителями российских печатных средств массовой информации и информационных агентств заявил, что российская сторона готова вернуть Украине вооружение, которое осталось в Крыму.

По его словам, в 2014 году Россия начала передачу военного имущества и техники.

«Несколько эшелонов было направлено из Крыма на Украину. Украинская сторона неоднократно ставила вопрос о возврате военной техники из Крыма. Пользуясь случаем, что называется, хочу сказать, что мы готовы продолжить этот процесс. Готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно. Но речь идет о десятках кораблей, десятках боевых самолетов», — сказал Путин.

Российский лидер пообещал украинским военным, если они приедут и заберут корабли, помочь им осуществить транспортировку в Одессу.

«Есть и значительный боезапас, но он, по данным наших военных экспертов, транспортировке не подлежит, это опасно, он подлежит утилизации на месте. Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации этих боеприпасов», — сказал президент РФ.