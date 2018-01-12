Сегодня в Беларуси будет до -6°C
Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, сообщили в Гидрометцентре республики.
По прогнозам синоптиков, по северо-востоку страны на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, восточный слабый.
Максимально воздух прогреется до 0..-6°C.
В столице существенных осадков не ожидается (их вероятность составляет 5-10%). Ветер северо-восточный, восточный слабый.
Температура воздуха утром -2..-4°C, днем -2..-4°C, вечером -3..-5°C.
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