На пожаре в Лидском районе погибла семья

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Трагедия, в результате которой погибла семья пенсионеров, произошла накануне днем в деревне Евсеевичи Лидского района.

На пожаре в Лидском районе погибла семья

Фото pixabay.com

Как сообщили в МЧС, в четверг, 11 января, в 16:54 поступило сообщение о пожаре. «В результате пожара уничтожены кровля, перекрытие и имущество, повреждены стены», - сообщили спасатели.

В огне погибли 72-летняя хозяйка дома и ее 83-летний муж.

Причину пожара должны установить эксперты.


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Тэги: пожар Город: Лида

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