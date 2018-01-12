Умер известный телеведущий Виктор Топаллер

В Нью-Йорке умер извесный американо-израильский журналист, теле- и радиоведущий, советский режиссер и сценарист Виктор Топаллер. Ему было 59 лет.

В 1981 году окончил ГИТИС с красным дипломом по специальности «режиссер». Работал в Москонцерте, Росконцерте, ставил эстрадные шоу-программы, драматические и музыкальные спектакли, проводил фестивали в Москве, в Ленинграде, в Риге, на Дальнем Востоке. Много лет сотрудничал с Валерием Левушкиным и ансамблем «Бим-Бом».

В 1989 году совместно с Анатолием Трушкиным написал сценарий и поставил эстрадный спектакль «Птичий рынок» с Лией Ахеджаковой в главной роли, который стал его последней работой в СССР.

В 1990 году с семьей уехал в Израиль, где работал режиссером в театральной школе и писал статьи в газеты «Спутник», «Новости недели», «Глобус», «Время».

С 2008 года по 8 мая 2017 года на телеканале RTVi еженедельно выходила его получасовая авторская программа «Американский ликбез», задуманная как цикл передач о различных сторонах культурной, политической, экономической, научной жизни США и их истории. Ранее на этом же канале выходили в эфир программы Топаллера «Точка зрения» и «Перекресток».

Также на RTVi c 2000 года по 15 мая 2017 года Виктор Топаллер вел популярную авторскую программу «В Нью-Йорке с Виктором Топаллером», где за 17 лет побывали больше 700 музыкантов, писателей, актеров, режиссеров, политиков.

О смерти друга сообщил известный российский артист Ефим Шифрин.