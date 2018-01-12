В Москве взяли на контроль ситуацию с роженицей из Беларуси, которой отказали в Рязани в бесплатной медпомощи

Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 11 января сообщил о взятии на контроль ситуации с роженицей из Беларуси, супругой российского военнослужащего, которой отказывают в бесплатной медицинской помощи в Рязанском областном перинатальном центре.

Информацию о возможных нарушениях прав гражданки союзного государства получила член СПЧ, глава Союза семей военнослужащих Мария Большакова, пишет БелаПАН.

По ее данным, беременная двойней супруга прапорщика российской военной части получила отказ страховой компании в оформлении полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), так как не имела разрешения на временное проживание на территории России, однако, когда 7 января девушка поступила в перинатальный центр с кровотечением и схватками на 34-й неделе беременности, ей медикаментозно остановили родовую деятельность и положили в платную палату.

Через двое суток родовая деятельность вновь началась и была остановлена медиками. В настоящее время стоит вопрос о том, чтобы перевести женщину в другую больницу, так как в перинатальном центре отказываются полноценно обслуживать гражданку Беларуси без ОМС.

В отношении сложившейся ситуации член СПЧ Мария Большакова отметила, что по закону «О статусе военнослужащих» члены семей военнослужащих имеют право на медицинскую помощь в медицинских организациях государственной или муниципальной систем здравоохранения и подлежат обязательному медицинскому страхованию на общих основаниях с другими гражданами.

Заместитель председателя СПЧ Евгений Бобров заявил, что начавшаяся раньше срока родовая деятельность для женщины, беременной двойней с осложнениями, является жизнеугрожающим состоянием, а значит, роды у нее должны принимать бесплатно независимо от отсутствия гражданства и полиса на основании Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории РФ, утвержденным постановлением правительства от 6 марта 2013 года.