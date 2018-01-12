Мирный и Освальд вышли в финал турнира в Окленде

Белорусско-австралийская пара Максим Мирный/Филип Освальд поспорят за титул в главном матче мужского парного разряда на проходящем в новозеландском Окленде турнире с призовым фондом в 501,3 тыс. долларов.

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Для выхода в финал Максу и Филипу потребовались две партии, в которых они добились трудной победы над хозяином турнира Майклом Винусом и спортсменом из ЮАР Равеном Клаасеном – 7:6 (9:7), 7:6 (8:6).

В субботу Мирный и Освальд скрестят ракетки в борьбе за титул с австрийско-хорватским дуэтом Оливер Марах/Мате Павич.