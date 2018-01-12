Глава Евросовета: власти Польши могут вывести страну из ЕС

Глава Европейского совета Дональд Туск (бывший премьер-министр Польши) не исключил, что официальная Варшава может попытаться вывести страну из Евросоюза, если перестанет получать инвестиции от ЕС.

Туск отметил, что для правящей партии «Право и справедливость» главным преимуществом ЕС является получение финансирования. К таким аспектам как общий рынок и безопасность партия относится с пренебрежением, сказал он.

Председатель Евросовета также подчеркнул, что Брюссель надеется видеть Польшу в составе Евросоюза. Об этом сообщает газета The Telegraph.

В декабре прошлого года Европейская комиссия запустила процедуру санкций против Польши. Такие меры были приняты из-за нарушения норм верховенства права.

Судебная реформа, проводимая сейчас в Польше, позволяет назначать некоторых судей голосованием в парламенте. Европейская комиссия считает, что это ведет к нарушению независимости третьей власти и подчинению судов политикам.

В отношении Польши решено применить статью 7 Договора о ЕС, что может привести к санкциям вплоть до лишения Варшавы права голоса в Евросоюзе.

Польские власти назвали решение Еврокомиссии политическим. И пообещали продолжать реформы. В правительстве считают, что это поможет борьбе с коррупцией, сообщает «Свобода».