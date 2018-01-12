Мингорсуд отклонил жалобу бывшего сотрудника Кричевского РОВД Вусика

Минский городской суд 11 января оставил без изменений постановление суда Центрального района Минска об отказе в требовании бывшего сотрудника Кричевского РОВД Игоря Вусика восстановить его на работе и компенсировать моральный вред.

Жалоба Вусика была рассмотрена в Минском городском суде 11 января. Решение суда первой инстанции оставлено без изменений, сообщила БелаПАН помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Игорь Вусик в настоящее время работает в России. Он заявил БелаПАН, что письменно просил Минский горсуд отложить рассмотрение жалобы до конца месяца, когда он приедет в Беларусь, однако навстречу ему не пошли.