Мингорсуд отклонил жалобу бывшего сотрудника Кричевского РОВД Вусика

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Минский городской суд 11 января оставил без изменений постановление суда Центрального района Минска об отказе в требовании бывшего сотрудника Кричевского РОВД Игоря Вусика восстановить его на работе и компенсировать моральный вред.


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Жалоба Вусика была рассмотрена в Минском городском суде 11 января. Решение суда первой инстанции оставлено без изменений, сообщила БелаПАН помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Игорь Вусик в настоящее время работает в России. Он заявил БелаПАН, что письменно просил Минский горсуд отложить рассмотрение жалобы до конца месяца, когда он приедет в Беларусь, однако навстречу ему не пошли.


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Тэги: Кричевский РОВД Персона: Анастасия Шильвян Игорь Вусик Город: Минск

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