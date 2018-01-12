«Наказание неадекватное». Белявский обжалует приговор

Бывший фигурант дела «Белого легиона» дизайнер Андрей Белявский, 12 января приговоренный судом Ленинского района Минска к году домашней химии за хранение патрона к автомату Калашникова (ч. 2 ст. 295 УК), считает наказание несправедливым и намерен обжаловать решение суда.





«Приговор преувеличен, безусловно, наказание неадекватное», — заявил журналистам Белявский после оглашения вердикта.

По его словам, патрон был найден давно и валялся как сувенир. «Я вообще о нем забыл», — сказал Белявский.

Он подчеркнул, пишет БелаПАН, что «в душе был готов» к тому, что суд поддержит позицию прокурора и приговорит его к «домашней химии», однако надеялся, что судья либо оправдает его за малозначительностью нарушения, либо, как предлагал адвокат, ограничится штрафом, используя статью УК, позволяющую назначать менее тяжкое наказание, нежели предусмотренное санкцией какой-либо статьи.

Дизайнер считает, что уголовное дело о хранении боеприпаса напрямую связано с закрытым делом «Белого легиона». «Думаю, на фоне предыдущего дела захотели как-то наказать», — считает Белявский.