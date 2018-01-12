Макей об отношениях с Китаем: у нас много сфер для роста

По словам министра иностранных дел Владимира Макея, Беларусь в целом удовлетворена состоянием сотрудничества с Китаем.

«Я думаю, что наше сотрудничество с Китаем может являться примером для взаимодействия с другими странами. Потому что у нас нет по большому счету никаких принципиальных проблем и расхождений в том, что касается и политического, и торгово-экономического, и гуманитарного взаимодействия», - заявил чиновник в интервью агентству «Синьхуа», которое опубликовано сегодня на сайте МИД.

Министр отметил, что Китай является очень важным, стратегическим партнером. И за 25 лет дипломатических отношений стороны достигли очень высокого уровня.

«Это не было бы возможным, если бы у обеих сторон не было понимания того, что надо развивать тесное взаимодействие друг с другом в различных сферах и областях», - подчеркнул Макей.

В частности, он привел пример, что за четверть века товарооборот вырос почти в 100 раз, а по итогам 11 месяцев прошлого года он достиг почти трех миллиардов долларов.

Однако, по мнению главы внешнеполитического ведомства, это не повод для самоуспокоения, так как у Беларуси и Китая есть еще много точек приложения усилий, много сфер для роста.