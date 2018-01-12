В Жодино пьяные студенты минских вузов угнали машину, но были задержаны

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Преступление, как сообщили в УВД Минской области, было совершено поздно вечером четвертого января.

В Гродно 15-летний подросток за одну ночь угнал две машины и похвастался об этом в соцсетях

Четверо молодых парней 1997 и 1998 годов рождения (студенты столичных вузов), употребив спиртное, видимо, захотели приключений. Увидев на улице стоящий ЛуАЗ, они  решили прокатиться, для чего и угнали автомобиль.

Впрочем, веселье продолжалось не долго – они были задержаны патрулем ППС.

По факту угона в отношении четверки 11 января горотделом СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК, санкции которой предусматривают наказание до семи лет лишения свободы.


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Тэги: угон студенты пьянство пьянство за рулем Город: Жодино

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