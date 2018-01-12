В Жодино пьяные студенты минских вузов угнали машину, но были задержаны

Преступление, как сообщили в УВД Минской области, было совершено поздно вечером четвертого января.

Четверо молодых парней 1997 и 1998 годов рождения (студенты столичных вузов), употребив спиртное, видимо, захотели приключений. Увидев на улице стоящий ЛуАЗ, они решили прокатиться, для чего и угнали автомобиль.

Впрочем, веселье продолжалось не долго – они были задержаны патрулем ППС.

По факту угона в отношении четверки 11 января горотделом СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК, санкции которой предусматривают наказание до семи лет лишения свободы.