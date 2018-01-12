Фотофакт. Груда металлолома: в Минске столкнулись три машины
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Сегодня утром в Минске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей – «Джили», «Рено» и «Тойота».
Как сообщила официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова, авария произошла примерно в восемь часов утра на улице Ваупшасова.
По предварительным данным, «Джили», двигаясь со стороны улицы Долгобродской в направлении улицы Радиальной, выехал на полосу встречного движения, где врезался с «Рено». Также участником ДТП стала ехавшая за «Рено» «Тойота».
«Скорые» доставила 26-летнюю водителя «Джили», 36-летнего водитель «Рено» и его пассажира в больницу.
Фото УГКСЭ по Минску
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