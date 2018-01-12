Предпосылок для ускорения белорусской экономики в 2018 году нет, — «Сбербанк»

/ Экономика
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По мнению аналитиков Центра макроэкономических исследований российского «Сбербанка», в Беларуси отсутствуют факторы, которые могли бы существенно ускорить рост экономики в 2018 году.

Напомним, белорусские власти запланировали на нынешний год ускорение роста ВВП до 3,5%.

«Мы не видим факторов, которые могли бы оказать существенную поддержку экономическому ускорению в 2018 году. По нашим оценкам, рост ВВП по итогам года составит около 2,2% и будет ограничен накопленными структурными проблемами в белорусской экономике», — говорится в обзоре.

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Эксперты отмечают, что белорусские власти «все еще не решили вопрос крайне неэффективного, но внушительного по размеру госсектора».

«Реформа госсектора остается важнейшей задачей, которая в случае реализации создаст фундамент для стабильного долгосрочного роста. С другой стороны, реформа потребует от властей жестких шагов, связанных с необходимостью банкротства нерентабельных предприятий с сопутствующим сокращением персонала, и других непопулярных мер», — подчеркивают авторы обзора.

При этом аналитики российского «Сбербанка» сомневаются в том, что белорусские власти готовы идти на такие реформы, пишет БелаПАН.

 


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Тэги: прогноз-2018 развитие экономики

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