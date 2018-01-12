Макей: Россия для нас является первостепенной важности стратегическим партнером во всех отношениях

По словам министра иностранных дел Владимира Макея, Россия для Беларуси является «первостепенной важности стратегическим партнером во всех отношениях»: политическом, военно-политическом, торгово-экономическом, гуманитарном.

Россия также является главнейшим торгово-экономическим партнером Беларуси, заявил чиновник в интервью агентству Синьхуа, текст которого опубликован на сайте МИД.

«В прошлом году наш товарооборот достиг почти 30 млрд долларов. В лучшие времена у нас вообще было 44 млрд долларов, — сказал Макей. — Но даже эта цифра — 30 млрд долларов — говорит о том, что с 1995 года товарооборот между нашими странами увеличился практически в шесть раз».

Вторым по важности торговым партнером Беларуси является Евросоюз, сказал министр, пишет БелаПАН.

«Оттуда к нам приходят передовые технологии и инвестиции. Конечно же, мы не можем отказаться ни в коей мере от сотрудничества с ЕС, — отметил Макей. — Развитие наших связей и с Россией, и с Европейским союзом, и с остальным миром не означает, что мы хотим с кем-то дружить за счет кого-то или против кого-то. Мы развиваем наши торгово-экономические, политические отношения с Евросоюзом, при этом говорим нашим партнерам, что мы ни в коей мере не намерены дружить с вами за счет России или против, или в ущерб России».

По его словам, в России это понимают. «Видят, что Беларусь намерена развивать конструктивные, взаимовыгодные отношения со всеми внешними партнерами не за счет России и не в ущерб России. Это, наоборот, будет способствовать тому, что Беларусь внесет свой вклад в обеспечение стабильности, спокойствия и безопасности в нашем регионе, — сказал Макей. — Я думаю, что это абсолютно очевидно и это не дает повода никому из наших партнеров упрекать Беларусь в том, что мы являемся источником какой-то нестабильности или неспокойствия, наоборот, мы являемся донором безопасности в этом регионе».