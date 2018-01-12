56 тонн свежих фруктов и овощей без документов изъяла могилевская таможня в этом году

Сотрудники Могилевской таможни в этом году остановили движение семи фур, в трех из которых незаконно перемещалась плодоовощная продукция на 358 тыс. рублей.

Как сообщили БелаПАН на таможне, три автопоезда DAF, Volvo и Renault следовали по территории Мстиславского района в Россию. В грузовых отсеках автомобилей находилось почти 18 тонн турецких гранатов, более 19 тонн помидоров и 19 тонн польских груш.

«В ходе проведения проверки установлено, что товар перемещался без соответствующих товаросопроводительных документов, в том числе фитосанитарных сертификатов, подтверждающих безопасность продукции», — отметили на таможне.

Фрукты и овощи изъяты. Сотрудники таможни начали административный процесс по ч. 4. ст. 12.17 (нарушение правил торговли и оказания услуг населению) КоАП.