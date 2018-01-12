Биржа: перед выходными евро перешагнул отметку 2,42 рубля

В пятницу, 12 января, на торгах БВФБ белорусский рубль снизился к евро, укрепился к доллару и российскому рублю. При этом европейская валюта подорожала более чем на копейку.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0109 рубля (0,45%) и составил 2,4202 рубля.

Курс доллара США снизился на 0,014 рубля (0,69%) до 2,0048 рубля.

Курс российского рубля уменьшился на 0,0029 рубля и составил 3,5382 белорусского рубля за 100 российских, пишет БелаПАН.