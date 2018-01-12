В Минске будут судить юрисконсульта за незаконную приватизацию квартир

Столичные следователи направили в суд материалы по уголовному делу бывшего юрисконсульта филиала одного из открытых акционерных обществ о незаконной приватизации квартир.

Как сообщили в СК, обвиняемый с июля 2013 года по апрель 2016 года получил более 7300 рублей от 84 работников предприятия за благоприятное решение вопросов приватизации квартир, в которых они жили, пишет БелаПАН.

Фигурант заключал договоры приватизации ведомственных жилых помещений на основании доверенности Министерства архитектуры и строительства, которому подчинялось ОАО, а также выступал членом соответствующей комиссии филиала, в связи с чем являлся должностным лицом.

Так, 40-летний мужчина совершил действия по незаконной приватизации 10 квартир, состоявших на балансе строительной организации, чем причинил ущерб государству свыше 750000 рублей. Кроме того, он занизил стоимость еще 40 жилых помещений на 50000 рублей.

В ряде случаев подследственный подстрекал граждан к даче взяток руководству ОАО якобы за приватизацию квартир, однако, получив на указанные цели деньги, распорядился ими по собственному усмотрению.

Противоправную деятельность фигуранта пресекли сотрудники УБЭП ГУВД и ОБЭП Партизанского РУВД Минска. В ходе расследования он признал вину частично. Для установления всех обстоятельств проверены более 200 сделок по приватизации жилых помещений, совершенных юрисконсультом в период трудовой деятельности. На его имущество наложен арест.

Мужчине предъявлено обвинение по ст. 209 (мошенничество), ст. 424 (злоупотребление служебными полномочиями), ст. 426 (превышение служебными полномочиями), ст. 430 (получение взятки), ч. 5 ст. 16, ч. 2 ст. 431 (подстрекательство к даче взятки) УК.