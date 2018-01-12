В работе Южно-Украинской АЭС произошел сбой

По сообщению Госинспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯР), в работе третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС была зафиксирована нештатная ситуация.

«11 января 2018 года энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС работал на мощности NЕЛ=1000 МВт. В 22.45 (23.45 мск — ред.) действием защиты произошло отключение главного циркуляционного насоса № 1, в результате чего энергоблок был автоматически разгружен до мощности NЕЛ=590 МВт. По предварительной оценке, это событие квалифицировано как нарушение категории «П08»… уровень по INES — «ниже шкалы/уровень «0», — говорится в сообщении на сайте ГИЯР в пятницу.