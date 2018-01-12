Стивена Сигала обвинили в изнасиловании

Полиция Лос-Анджелеса начала расследование в отношении актера Стивена Сигала по подозрению в изнасиловании, сообщает издание The Wrap.

Заявление в правоохранительные органы подала Реджина Саймонс. По ее словам, инцидент произошел в 1993 году, когда она работала в массовке на съемках фильма «В смертельной опасности». Однажды Сигал пригласил ее на вечеринку в свой дом в Беверли-Хиллс, но, когда Саймонс туда приехала, никого кроме актера в доме не было. После этого Сигал запер дверь и изнасиловал ее, утверждает женщина. На момент преступления Саймонс было 18 лет, и она не была «сексуально активной».

Еще одна женщина, бывшая голландская модель Фавиола Дэдис, также подала заявление на Сигала в департамент полиции Лос-Анджелеса. Она утверждает, что актер грубо домогался ее в 2002 году на пробах к фильму о Чингисхане, который впоследствии так и не был снят.

В полиции заявили, что расследуют еще один случай сексуальных домогательств со стороны Сигала, произошедший в 2005 году, однако отказались сообщить какие-либо подробности.Многочисленные попытки получить комментарии от Сигала оказались безуспешными.

Стивена Сигала, в 2016 году получившего гражданство России, уже неоднократно подозревали в сексуальных домогательствах, но публичных обвинений в изнасиловании до сих пор не было.

Ранее о домогательствах со стороны Сигала заявляли актрисы Порша де Росси, Джулианна Маргулис, Кэтрин Хейдл, Ева ЛяРу, Рэй Дон Чонг, Лиза Гэрреро, Дженни Маккарти, а также его бывшие ассистентки Патриция Николс, Кэйден Нгуен, Блэр Робинсон и другие.

Напомним, в августе 2016 года Сигал посещал Беларусь и встретился с президентом нашей страны Александром Лукашенко. В пресс-службе главы государства тогда отмечали, что Сигал давно хотел познакомиться с Лукашенко, поэтому перед визитом в Минск «настойчиво просил о встрече».

Более того, как выяснилось, у актера есть корни в нашей стране.

«Общение с президентом получилось живым и для гостя крайне познавательным, с акцентом на сельское хозяйство. Стивену Сигалу показали то, без чего не обходится ни одно белорусское хозяйство, наиболее популярные культуры, а также новое для Беларуси — возделывание бахчевых», — отмечали в пресс-службе.

Заморского гостя накормили «легким ужином»: «В резиденции президента гостям были предложены блюда национальной кухни из натуральных белорусских продуктов».