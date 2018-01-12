Граждане просят КГК расследовать обстоятельства строительства китайского завода под Светлогорском

Член инициативной группы граждан по проблемам строительства завода беленой целлюлозы Анатолий Змитрович направил заявление в Комитет государственного контроля. Заявитель напоминает, что указом президента о строительстве под Светлогорском завода беленой целлюлозы на КГК возложена функция контроля выполнения данного инвестпроекта.

Змитрович по согласованию с другими членами инициативной группы предлагает ведомству создать рабочую группу для расследования всех обстоятельств реализации инвестпроекта, особенно экологической составляющей. В рабочую группу предлагается включить представителей экологических организаций, членов инициативной группы, депутатов и ознакомить общественность с результатами проверки.

Строительство завода беленой целлюлозы с 2012 года сопровождается конфликтными ситуациями. Еще до его начала местные жители выступили против реализации данного проекта и собрали более 10 тысяч подписей. Сейчас, во время проведения на новом заводе пусконаладочных работ, жители близлежащих деревень жалуются на невыносимое зловоние и связанные с ним недомогания, проблемы со здоровьем. Руководство завода и местные власти уверяют, что зловоние не опасно для здоровья и нет нарушений — превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

«Реализация данного проекта ведется с очевидным нарушением сроков, кроме того, вызывает большую озабоченность среди жителей Светлогорска и района протокол поручений заместителя премьер-министра Владимира Семашко «Об устранении недоработок», выявленных в ходе рабочей поездки на данный завод 6 ноября 2017 года. Особенно вызывает непонимание пункт № 4, где инспекцию департамента контроля и надзора за строительством обязывают продлить срок действия решения до ноября 2018 года», — обращает внимание Змитрович.

Он отмечает, что законодательство не дает права на этапе пусконаладочных работ на заводе грубо нарушать экологические стандарты и загрязнять окружающую среду. «Заявления руководителей завода о том, что «органические соединения, в которых содержится сера, сжигаются в котле, но может случиться так, что эти вещества неорганизованно попадут в атмосферу», с экологической точки зрения — стопроцентный аварийный выброс. И по закону предприятие подлежит остановке до устранения причины. Поэтому протесты жителей деревни Якимова Слобода подтверждают, что экологической составляющей не уделяется должное внимание», — отмечено в обращении.

У жителей Светлогорска, по словам заявителя, «крепнет убеждение, что власти пошли на поводу у китайских инвесторов, чтобы отчитаться о сдаче объекта, игнорируя вопросы безопасности и экологии». У жителей райцентра и деревень острый дефицит информации не только о ходе реализации данного проекта, но и о проблемах, связанных с пусконаладочными работами, что создает ряд слухов и негативное отношение к новому заводу.

Змитрович предполагает, что затянувшийся пуск завода и ухудшение экологической ситуации может привести к социальным протестам, что уже наблюдается в Якимовой Слободе, поэтому просит создать рабочую группу, проверить предприятие и предоставить общественности объективную информацию.