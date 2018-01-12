Фотофакт. В Витебске судят водителя патрульной машины, столкнувшейся с маршруткой

12 января в здании Первомайского РОВД Витебска начался выездной суд над водителем патрульной машины, которая 15 апреля врезалась в маршрутку, в результате пострадали пассажиры.

Обвиняемый бывший водитель патрульной машины 23-летний Андрей Волох

Пострадавшие в ДТП

23-летний уроженец Ушачского района Андрей Волох обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 464 Уголовного кодекса — нарушение правил вождения боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее причинение тяжкого телесного повреждения, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Как установило следствие, машина, за рулем которой был обвиняемый, нарушая правила дорожного движения, ехала по улице Воинов-интернационалистов с превышением допустимой скорости и включенными маячками синего цвета. УАЗ выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с маршрутным такси «Мерседес Спринтер».

От удара маршрутка опрокинулась, один из пассажиров получил тяжкие телесные повреждения, еще трое, в том числе — ребенок, получили менее тяжкие травмы.

После аварии с Волохом разорвали контракт. Сейчас он работает тоже водителем, но уже на гражданском предприятии.

Поддержать сына приехала мать — Людмила Волох, которая работает учительницей начальных классов в Великодолецкой детский сад-средней школе. Она рассказала журналистам, что Андрей учился на агронома в Лужеснянском аграрном колледже, но после срочной службы пошел служить контрактников в войсковую часть 5524 внутренних войск МВД.

Андрей Волох женат, у него девятимесячная дочка, которая родилась незадолго до ДТП.

Во время первого заседания Андрей Волох полностью признал свою вину.

По словам подсудимого, в тот день его экипаж, дежуривший на автомобиле УАЗ, получил сигнал о необходимости срочной помощи. Они поехали на вызов и влетели на перекресток улиц Воинов-интернационалистов и Чкалова на скорости примерно 90 километров в час. Подсудимый при этом утверждает, что включил и проблесковые маячки, и сирену, сообщают «Народныя навіны Віцебска».

Фото Сергея Серебро