Общество охраны памятников обвинило могилевских коммунальщиков в преступном бездействии

Председатель Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры Антон Астапович просит прокуратуру Могилевской области возбудить уголовное дело по факту невыполнения жилищно-ремонтным эксплуатационным управлением (ЖРЭУ) Ленинского района Могилева обязательств по охране объекта культурного наследия.

Ранее активисты общества заявили, что признанный объектом историко-культурного наследия дом постройки конца XIX века по переулку Комиссариатскому, 17, в историческом центре Могилева, разрушается, разворовывается и в нем возможен пожар. В конце прошлого года неизвестные срезали в доме входную металлическую дверь и выбили окна, однако милиция отказалась возбуждать уголовное дело, поскольку коммунальщики заявили, что здание имеет нулевую стоимость и материальный ущерб отсутствует.

Как считает Астапович, ситуация свидетельствует о том, что ЖРЭУ Ленинского района, которое является балансодержателем историко-культурной ценности, не выполняет свои охранные обязательства, а Могилевский горисполком не выполняет комплекс мероприятий по сохранению историко-культурного наследия, чем нарушает Кодекс о культуре.

«Неисполнение охранных обязательств со стороны ответственных сотрудников ЖРЭУ Ленинского района имеет признаки умышленного невыполнения должностными лицами из корыстной или иной личной заинтересованности действий, которые они должны были и могли осуществить по причине возложенных на них должностных обязанностей, которое сопряжено с попустительством преступлению или повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан либо государственным или общественным интересам», — говорится в обращении главы общества охраны памятников в прокуратуру Могилевской области, датированном 10 января.

Астапович просит провести проверку фактов злостного неисполнения со стороны ЖРЭУ охранных обязательств и возбудить дело по ст. 425 УК (бездействие должностного лица).

Получить комментарий у руководства ЖРЭУ не удалось. Как сообщили в приемной коммунального предприятия, директор Александр Осинцев в отпуске, а исполняющего его обязанности Сергея Костогладова на месте нет, передает БелаПАН.

Ранее могилевские власти обещали передать старинный дом обществу охраны памятников истории и культуры, но это до сих пор не произошло. По словам Астаповича, горисполком уже более года после выполнения всех необходимых процедур саботирует поручение облисполкома о передаче здания, а его председатель Владимир Цумарев даже перестал отвечать на обращения общественных активистов. Это также заставило их обратиться в прокуратуру с заявлением о нарушении законодательства об обращениях граждан.