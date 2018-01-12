Соглашение между Беларусью и Россией о взаимном признании виз заработает в I квартале 2018 года

Соглашение между Беларусью и Россией о взаимном признании виз вступит в силу в первом квартале 2018 года. Первый этап переговоров по данному вопросу прошел в России, во второй раз эксперты намерены встретиться на территории Беларуси. Об этом рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

Принятие решения связано прежде всего с предстоящим Чемпионатом мира по футболу в России.

«Будет взаимное признание виз, а также других документов для целей кратскосрочного пребывания на территории двух государств. Компетентные органы наладят обмен информацией о выданных и аннулированных визах в режиме онлайн. Фактически мы будем иметь новые информационные банки данных, что будет способствовать более слаженной работе правоохранительных органов, прогнозированию и анализу миграционных потоков», — рассказал Алексей Бегун.

По его словам, на территории двух государств будет создана рабочая группа экспертов, которые будут обсуждать режим передвижения иностранных граждан на футбол и транзитный проезд через Беларусь. В перспективе также работа над II Европейскими играми в 2019 году и Чемпионатом мира по хоккею в 2021, пишет TUT.by.

Алексей Бегун также рассказал, что белорусское МВД уже в оперативном порядке информирует российских коллег о механизме контроля миграционных потоков.

«Периодически мы обмениваемся списками лиц, которые в силу различных обстоятельств нарушили нормы законодательства или выехали в Российскую Федерацию, — подчеркнул Бегун. — Причем, в списки лиц мы включаем не только нарушителей, но также тех людей, въезд или пребывание которых на территории Союзного государства запрещены или нежелательны».