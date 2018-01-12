Уехала в Россию и пропала. Разыскиваемую 15 лет белоруску нашли в монастыре

Милиция нашла находящуюся 15 лет в розыске белоруску в российском монастыре.

В результате комплекса оперативных мероприятий сотрудниками розыска спустя 15 лет поисков найдена Валентина Калюта 1975 года рождения.

«В 2003 году девушка уехала в Россию и пропала. На данный момент установлено, что разыскиваемая находится во Владимирской области РФ в женском монастыре. Криминальных обстоятельств, связанных с пропажей женщины, не установлено, ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Фото УВД Миноблисполкома