Беларусь заняла 16-е место в мужской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Мужская эстафета состоялась 12 января на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. Команда Беларуси заняла 16- место.

Белорусские биатлонисты сумели избежать штрафных кругов и в сумме использовали 13 дополнительных патронов. Открывавший гонку Максим Воробей передал эстафету 15-м (0+2; +36,4), Роман Елётнов — 19-м (0+4; +1:36,7), Антон Смольский — 15-м (0+4; +2:39,6), последний этап бежал Дмитрий Абашев (0+3; +3:38,7).

Финиш Дмитрия Абашева (слева)

Выиграла эстафету команда Норвегии, второе место заняла Франция (+24,9), третье — Россия (+53,4).

Всего в гонке приняло участие 26 команд. Сборные Южной Кореи и Румынии были сняты с гонки досрочно — их обогнали на круг.

13 января в Рупольдинге состоится женская эстафета.