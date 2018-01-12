Лучшими легкоатлетами 2017 года названы Алина Талай и Павел Борейша

В Минске 12 января назвали лучших легкоатлетов 2017 года и вручили специальную награду «Атлетика» Белорусской федерации легкой атлетики.

Как сообщается на сайте федерации, лучшей спортсменкой прошлого года названа Алина Талай — серебряный призер чемпионата Европы в помещении в беге на 60 м с барьерами, 2-е место на командном чемпионате Европы в Лилле, 6-е место на чемпионате мира.

По словам Талай, для нее 2017 год «выдался смазанным и не совсем удачным». «С другой стороны, даже в этот трудный год я стала шестой на чемпионате мира. Так что не все так плохо. А вот 2018 год во многом станет определяющим. Я уже второй год работаю с новым тренером, на этом этапе уже можно будет делать какие-то выводы и ждать результата. Будущим летом на чемпионате Европы можно будет дать оценку нашим успехам», — сказала она.

Лучшим среди мужчин стал метатель молота Павел Борейша — 2-е место командного чемпионата Европы в Лилле, серебро Всемирной летней универсиады, серебро Кубка Европы по метаниям, 9-е место чемпионата мира.

Павел считает, что его выбрали «из-за стабильности». «Все-таки больших провалов по ходу сезона не было», — отметил он.

Лучший мужской тренер — Сергей Афанасьев. Лучший женский — Валерий Оксенчук.

У молодежи титулы достались Дмитрию Набокову (прыжки в высоту) и Эльвире Герман (бег). Лучший тренер — Владимир Фомичев.

Лучшими легкоатлетами среди юниоров названы Максим Недосеков (прыжки в высоту) и Виолетта Скворцова — чемпионка Европы среди юниоров по прыжкам в Гроссето. Она также удостоена номинации «Поступок года» за патриотизм и уважение государственной символики. Напомним, спортсменка ушла с пьедестала, когда по ошибке прозвучал гимн не Беларуси.

У тренеров в этой категории статуэтка досталась Татьяне Нарейко.

В категории «юноши и девушки» обладателями наград стали Михаил Самусев (толкание ядра) и Екатерина Володкевич (метание молота). Лучшим тренером назван Игорь Воронцов.

Специальную премию «Прорыв года» получил прыгун Павел Селиверстов — бронзовый призер чемпионата Европы в закрытых помещениях (Белград, Сербия).

Премия «Характер года» — у Кристины Тимановской, серебряного призера по бегу на 100 м чемпионата Европы среди молодежи в польском Быдгоще.

«Командой года» названа женская сборная, которая завоевала Кубок Европы в беге на 10.000 м: Ольга Мазуренок, Светлана Куделич, Анастасия Иванова, Нина Савина, Людмила Ляхович, Татьяна Стефаненко.