Следующие выборы в Европарламент должны пройти в мае 2019 года

Следующие выборы в Европейский парламент должны пройти 23-26 мая 2019 года. Соответствующее решение приняла конференция президентов Европарламента – лидеров политических групп в парламенте, сообщил в Twitter член законодательного органа от немецких «зеленых» Свен Гигольд.

«Следующие выборы в Европейский парламент: 23-26 мая 2019 года. Только что решила конференция президентов. Это предложение теперь отправят из парламента в совет», – написал он.

Выборы в Европарламент проходят каждые пять лет. Предыдущие состоялись в 2014 году. В состав парламента входят 750 депутатов.

В настоящий момент в законодательном органе Евросоюза действуют восемь партий, а большинство формируют Европейская народная партия и «Альянс либералов и демократов за Европу».