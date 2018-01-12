Ким Чен Ын: КНДР выдержит 100 лет санкций

Северная Корея может выдержать и 100 лет международных санкций. Об этом заявил глава КНДР Ким Чен Ын в Академии наук страны, сообщает госагентство ЦТАК.

«Благодаря созданию научного и технического потенциала у нас нет непреодолимых трудностей, даже если вражеские санкции продлятся 10 или 100 лет», – сказал он.

Ким Чен Ын подчеркнул, что экономическая модель Северной Кореи опирается на собственные ресурсы.

С 2006 года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Из-за этого в отношении Пхеньяна введен ряд международных санкций.

22 декабря Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении КНДР. Резолюцию, принятую по инициативе делегации США, поддержали все 15 членов Совбеза.

В принятом документе сокращение поставок нефтепродуктов Пхеньяну доведено до 89% (в предыдущей резолюции было 55%), вводится запрет на продажу в КНДР промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов, а также ряда продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.