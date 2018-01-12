В США определили лучшего актера всех времен

Портал Ranker провел опрос среди пользователей и составил список «лучших актеров всех времен». Первое место занял Том Хэнкс, который известен в первую очередь главной ролью в фильме «Форрест Гамп».

В голосовании Хэнкс получил более 22 тысяч голосов. Актеру 61 год, он лауреат двух премий «Оскар», четырех «Золотых глобусов», премий Берлинского международного кинофестиваля, Гильдии киноактеров США, «Эмми» и других. Кроме того, актер и режиссер был удостоен высшей награды Франции — ордена Почетного легиона.

На второй строчке рейтинга — Бетт Дэвис, на третьей — Марлон Брандо, на четвертой — Роберт Де Ниро, на пятой — Джек Николсон. Кроме того, в десятку самых выдающихся актеров в истории кинематографа вошли Джеймс Стюарт, Кэтрин Хепберн, Морган Фримен, Энтони Хопкинс и Дастин Хоффман.

Сообщается, что в голосовании приняло участие более миллиона человек.