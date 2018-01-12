Лукашенко: жизнь у нас не великолепная и даже не хорошая, пока мы живем терпимо

В современном быстро меняющемся мире белорусам важно не потерять свою идентичность. Об этом Александр Лукашенко заявил 12 января во время приема на старый Новый год, сообщает пресс-служба главы государства.

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Нынешнее поколение белорусов живет в очень непростое время. Говоря о том, как развивается Беларусь, о ее положении в бурном и быстро меняющемся мире, Александр Лукашенко отметил, что у страны нет никакой возможности отгородиться от негативных процессов. «Надо уметь им противостоять, — подчеркнул глава государства. — Мы должны научиться жить в этом мире, где нужно приспосабливаться, но ни в коем случае не потерять свою идентичность, корни, от которых произрастает наша белорусская нация».

Касаясь перспектив, президент отметил, что легко не будет. «И даже, наверное, легче не будет, чем в прошлом, 2017-м или в былые годы. Но мы поставили перед собой амбициозные задачи, и, чего бы это нам ни стоило, мы должны достичь этих рубежей. Если мы не будем делать этого из года в год, дни нашей белорусской государственности будут сочтены», — сказал Александр Лукашенко.

Как будет развиваться страна и какой ей быть в будущем, зависит от каждого гражданина. «Жизнь у нас не великолепная и даже не хорошая. Пока мы живем терпимо», — сказал Александр Лукашенко.

По словам президента, в Беларуси рассчитывают на улучшение ситуации. Говоря об отношении к успехам страны как внутри ее, так и за рубежом, глава государства напомнил крылатое выражение: «Печально, когда у вас нет друзей. А еще грустнее, когда нет врагов».

«Наверное, и то, и другое у нас есть. Значит, мы еще имеем некоторые перспективы», — сказал Александр Лукашенко.