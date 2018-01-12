ЛДП выдвинула 267 претендентов в кандидаты в депутаты на местных выборах

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Либерально-демократическая партия Беларуси выдвинула 267 претендентов в кандидаты в депутаты на местных выборах-2018. Об этом сообщила пресс-служба партии.

По утверждению ЛДП, это больше, чем у всех оппозиционных партий страны вместе взятых.

ЛДП предлагает организовать теледебаты лидеров партий и общественных организаций, участвующих в местных выборах

В областные советы ЛДП выдвинула 141 претендента.

В Минске претенденты в кандидаты от ЛДП представлены в каждом избирательном округе.

«ЛДП ожидает регистрации своих кандидатов и готова начать активную агитационную кампанию. Все кандидаты выступят с единым посланием к избирателям по радио и единой программой. 27 января в столице состоится конгресс кандидатов в депутаты от Либерально-демократической партии», — говорится в сообщении пресс-службы.


Сюжет: Местные выборы-2018

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Тэги: местные выборы-2018 ЛДП

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